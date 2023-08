Si allontana per fare il bagno. Al rientro non trova la borsa. I carabinieri arrestano due persone per furto. Si tratta di Arturo Cozzolino e Houda Lehouara.

Procida, si allontana per fare il bagno: al rientro non trova la borsa. I bagnanti vedono tutto e li fanno arrestare

La vittima in acqua per difendersi dalla calura agostana, la sua borsa poggiata ai piedi di lettino e ombrellone. Approfittando della distrazione della bagnante, i due ladri si sono avvicinati all’ombrellone, hanno raccolto la borsa e si sono allontanati.

Speravano di farla franca ma altri clienti dello stabilimento hanno visto tutto e hanno allertato i carabinieri. I militari della stazione di Procida sono arrivati in località Marina Grande in pochi istanti.

Hanno rintracciato Cozzolino e Lehouara, ancora poco distanti dal lido, e li hanno arrestati. Recuperata la borsa e il suo contenuto. I due sono stati ristretti in camera di sicurezza, in attesa di giudizio. Dovranno rispondere di furto aggravato.