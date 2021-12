Stop agli aperitivi di Natale a Pozzuoli: l’annuncio è stato fatto dal primo cittadino Vincenzo Figliolia.

Anche quest’anno, a Pozzuoli non ci saranno i tradizionali aperitivi di Natale. Una decisione, necessaria per prevenire l’emergenza Covid, presa dal primo cittadino Vincenzo Figliolia.

“Come tutti hanno potuto verificare, negli ultimi giorni, c’è stato in città un aumento dei contagi da Covid-19. La pandemia non è ancora debellata e non ci possiamo permettere di abbassare la guardia. Mi appello pertanto al buon senso dei cittadini, dei giovani soprattutto, invitandoli a rispettare le misure già in vigore con l’ordinanza regionale e di utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuale nelle aree all’aperto di maggior affollamento” scrive il sindaco sulla sua pagina Facebook.

“A tal proposito vi anticipo che firmerò un’ordinanza con la quale sarà vietata per le prossime festività, a partire già dal 7 dicembre, l’organizzazione di eventi che comportino eccessivi assembramenti di persone nei luoghi pubblici e mi riferisco in particolare ai cosiddetti “aperitivi” della movida – prosegue Figliolia – Capisco che i giovani vogliono divertirsi ma lo possono fare anche in altro modo, evitando gli assembramenti che facilitano la trasmissione del virus. Ne va di mezzo la nostra salute e questo non lo possiamo dimenticare.

Saranno intensificati i controlli da parte della polizia municipale”.