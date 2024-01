Pozzuoli continua ad essere teatro di una serie di rapine che stanno mettendo in allerta la comunità locale. Dopo le quattro incursioni dello scorso giovedì ai danni di due centri di scommesse, una sala slot e un bar, ieri è stato messo a segno un nuovo colpo. Questa volta, è stato preso di mira il “GoldBet” in Traversa Corso Umberto I.

Pozzuoli: uomo in solitaria rapina GoldBet

Un uomo in solitaria, con il volto coperto da un passamontagna e armato di pistola, ha minacciato l’operatore alla cassa, costringendolo a consegnare una somma di denaro ancora in corso di quantificazione. La rapina si è verificata in serata.

Immediatamente dopo la segnalazione, sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Pozzuoli per avviare le indagini sull’accaduto.

Non è la prima volta che il “GoldBet” di via Napoli subisce una rapina. Già nell’agosto scorso, un altro malvivente, armato di coltello, aveva messo a segno un colpo simile portando via l’incasso.

È la quinta rapina in pochi giorni

La rapina di ieri segue, inoltre, quanto accaduto solo una settimana fa, quando due malviventi hanno colpito “Match Point” e “Time City” a Piazzale del Ricordo, oltre a “GoldBet” di Viale Capomazza e il bistrot “Mar Limone”. La modalità di azione e l’arma utilizzata, una pistola, lasciano pensare che dietro questi crimini possa esserci una regia comune.