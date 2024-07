“È la seconda volta che l’attività commerciale viene presa di mira”. A dirlo sono alcuni dipendenti del bar Grajales a Monteruscello, frazione di Pozzuoli. Questa notte, infatti, degli uomini incappucciati sono riusciti a entrare nel locale, portando via un bottino corposo: circa 10mila euro di sigarette.

Pozzuoli, furto al bar Grajales: malviventi in fuga con 10mila euro in sigarette

Il furto è avvenuto in piena notte e questa mattina è stato scoperto dai titolari, che hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine, attualmente impegnate nelle indagini. Già in passato, il bar era stato assaltato da un gruppo di malviventi che, in quell’occasione, oltre all’attività in questione, erano riusciti a saccheggiare anche altri locali nella zona. Un furto a tappe riuscito. Al momento, l’identità dei malviventi non è stata ancora scoperta; gli inquirenti stanno esaminando le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza.