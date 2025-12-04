Pozzuoli, centinaia di fiori nella darsena: l’iniziativa dei commercianti contro crisi e bradisismo

Centinaia di fiori colorati hanno riempito questa mattina lo specchio d’acqua della darsena di Pozzuoli, trasformando il porticciolo in un simbolico messaggio di speranza. Il flash-mob, promosso dai commercianti riuniti nel Comitato “Darsena Pozzuoli”, vuole essere una risposta concreta alla crisi economica e sociale che il territorio sta vivendo a causa del bradisismo e degli eventi sismici degli ultimi due anni.

Un gesto simbolico contro la crisi del territorio

La darsena, situata ai piedi dello storico Rione Terra, da mesi è interessata all’innalzamento del suolo che ha quasi prosciugato l’antico approdo, un tempo rifugio sicuro per pescatori e diportisti. Per testimoniare la volontà della città di reagire, i commercianti hanno lanciato in acqua grandi gerbere multicolori, accompagnate dall’esposizione di uno striscione con la frase: “Ogni fiore è una radice cha saputo resistere”.

Il Comitato “Darsena Pozzuoli”, nato quattro anni fa, sottolinea come l’iniziativa voglia rappresentare un segnale di resistenza e rinascita. “I fiori sono il simbolo della nostra volontà di ripartire. Da qui vogliamo valorizzare la nostra terra e la nostra amata città”, spiegano i commercianti. E nonostante le difficoltà il gruppo continua a investire nel territorio, convinto che la partecipazione della comunità sia fondamentale per superare il momento.

Quattro eventi per le festività natalizie

Non solo simboli: anche quest’anno il Comitato ha organizzato quattro eventi artistici e musicali che accompagneranno gli aperitivi nelle vigilie delle festività natalizie. Le iniziative – sostenute attraverso una campagna di autofinanziamento – puntano a riportare persone e vitalità nel cuore della darsena durante un periodo tradizionalmente molto sentito dalla città. In un quadro segnato da scosse, paura e difficoltà per il comparto commerciale, l’iniziativa assume il valore di una reazione collettiva. Attraverso un gesto semplice ma potente, i commercianti vogliono riaffermare la forza della comunità puteolana e la determinazione a non farsi travolgere dagli eventi.