Nove presunti affiliati al clan camorristico Longobardi-Beneduce sono stati arrestati dai Carabinieri nell’ambito di un’operazione coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli. I provvedimenti sono scattati nelle prime ore del mattino. Ad anticipare la notizia è l’Ansa. Gli arrestati sono accusati, a vario titolo, di associazione di stampo mafioso e associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, aggravata dall’utilizzo del cosiddetto “metodo mafioso”.

Pozzuoli, blitz d’agosto contro il clan Longobardi-Beneduce: 9 arresti

Le indagini hanno permesso di ricostruire l’operatività del gruppo criminale, che avrebbe gestito in modo monopolistico le piazze di spaccio nella zona di Pozzuoli. Attraverso questo controllo capillare del territorio, il clan si garantiva protezione da eventuali pretese di gruppi rivali, facendo comunque ricorso all’uso delle armi quando necessario.

Elemento centrale dell’organizzazione, secondo quanto emerso dalle intercettazioni, sarebbe il presunto capo e promotore del clan, che continuava a dirigere le attività criminali dal carcere, dove era detenuto. Grazie a telefoni cellulari di cui disponeva illegalmente, l’uomo riusciva a mantenere i contatti con gli affiliati e a coordinare il reclutamento di nuovi membri.

Il quadro probatorio è stato ulteriormente rafforzato dalle dichiarazioni convergenti di alcuni recenti collaboratori di giustizia, che hanno fornito dettagli sull’organizzazione interna del clan, sui suoi affiliati e sulle più recenti dinamiche criminali a Pozzuoli e nei territori limitrofi.pozz