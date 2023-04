Auto in corsa sui binari poco prima dell’arrivo del treno. Succede a Pozzuoli. Diversi conducenti attraversano velocemente il passaggio mentre la Cumana percorre il tratto sui binari. Le immagini sono state rese note da alcuni residenti che hanno postato i video sui social.

Pozzuoli, auto in transito sui binari prima dell’arrivo del treno

Proprio il 27 marzo, l’Eav, la società dei trasporti della Regione Campania, con un ordine di servizio, ha rimosso il presidio fisico dei passaggi a livello “Campano” e “Serapide”. Al posto dei guardiani ci sono dei tabelloni luminosi che avvisano automobilisti e pedoni dell’arrivo del treno. Ma le auto passano lo stesso, anzi, accelerano, come si vede nelle immagini, per passare prima del treno.

Secondo l’azienda non sono necessari i custodi in quel punto del passaggio al livello. È stato fatto uno studio, che ha evidenziato “la non rilevanza a fini della sicurezza della modifica operativa”. Secondo gli uffici, “tutti gli eventi pericolosi individuati e i rischi connessi risultano di livello accettabile”.