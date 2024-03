Anziana muore e un pluripregiudicato si impossessa della sua casa. È accaduto a Pozzuoli, nel rione Toiano, dove un uomo di 36 anni, puteolano con numerosi precedenti penali, ha sfondato la porta di un appartamento appartenente ad una donna deceduta.

Pozzuoli, anziana muore: pregiudicato si impossessa della casa

L’uomo, in compagnia della madre, è entrato all’interno dell’abitazione al civico 55 di via Catullo, nella zona dei cosiddetti “Carrarmati”. Il malvivente è stato fermato dai carabinieri della stazione di Pozzuoli che hanno avviato le operazioni di sgombero.

L’abitazione risulta essere di proprietà dell’agenzia campana per l’edilizia residenziale ed è affidata alla nipote della donna deceduta, che al momento della morte della nonna avrebbe avviato degli interventi di ristrutturazione, poi interrotti. Per questo l’abitazione è risultata vuota e il 36enne ha agito indisturbato per poi entrare senza alcun titolo nell’abitazione e impossessarsene.