Uno dei posti più belli della città di Napoli ridotto a una pattumiera. È desolante lo spettacolo che si manifesta agli occhi di passanti e residenti questo lunedì mattina sulla spiaggia delle Monache: una distesa di rifiuti e cartacce, lasciate lì dai bagnanti della domenica prima.

Posillipo, domenica “barbara”: rissa con 14enne ferita, traffico in tilt e spiaggia ridotta a pattumiera

i disagi registrati nell’ultima domenica di maggio, dal clima decisamente estivo, non si limitano purtroppo all’immondizia abbandonata all’ombra di Palazzo Donn’Anna, monumento di ineguagliabile bellezza che affaccia sul mare. Ieri si è reso necessario infatti anche l’intervento dei carabinieri per una rissa scoppiata sotto gli occhi dei bagnanti: la vittima è una 14enne, a quanto pare picchiata brutalmente dal fidanzatino 15enne per motivi di gelosia e finita in ospedale con una prognosi di 30 giorni.

Non va meglio all’esterno della spiaggia, dove auto in doppia fila e sosta selvaggia hanno provocato disagi alla circolazione stradale, con un pullman carico di turisti bloccato per diversi minuti da una macchina in divieto di sosta (a documentarlo un video girato al parlamentare Francesco Emilio Borrelli).

Tuffi dalle abitazioni private

Una domenica di anarchia arricchita anche dai “banditi” del tuffo: decine di ragazzini, ma anche persone adulte, che si sono arrampicati sui cancelli delle abitazioni private per lanciarsi in acqua da qualche metro di altezza, del tutto incuranti dei rischi per l’incolumità e del rispetto del domicilio dei residenti.

L’esasperazione viaggia anche sul web, dove decine di utenti chiedono maggiori controlli della Municipale e addirittura c’è chi propone la concessione della spiaggia delle Monache a uno stabilimento privato per evitare così le scene di saccheggio e inciviltà a cui, con l’arrivo dell’estate, siamo costretti ad assistere.