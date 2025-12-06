Portici, 16enne scomparsa dopo la scuola: ricerche in corso per Suamy Rispoli

Grande apprensione a Portici per la scomparsa di Suamy Rispoli, 16 anni, svanita nel nulla lo scorso 2 dicembre dopo essere uscita da scuola. La giovane non ha fatto rientro nella casa famiglia in cui vive da gennaio, in seguito a un provvedimento del Tribunale dei Minorenni che aveva sospeso la potestà genitoriale alla madre.

La scomparsa e la denuncia

La direttrice della struttura ha denunciato l’allontanamento ai carabinieri, riferendo che Suamy è andata regolarmente a scuola ma il suo telefono risulta spento dalle 14.30. «Non si è mai comportata così», ha dichiarato. Oggi l’allarme è stato rilanciato dalla madre, disperata: «Doveva essere al sicuro e invece non so dove sia».

Gli ultimi contatti

Secondo la madre, la ragazza avrebbe scritto a un’amica il giorno successivo alla scomparsa dicendo “non mi cercate”. Al momento dell’allontanamento indossava maglietta blu, jeans, pellicciotto nero e aveva con sé lo zaino.

La situazione familiare

Suamy era stata affidata alla casa famiglia per precedenti problematiche domestiche, tra cui denunce di presunte violenze poi non confermate e casi di evasione scolastica. Il padre e l’attuale compagno della madre avrebbero precedenti penali. e ricerche proseguono senza sosta. Chiunque avesse notizie è invitato a contattare immediatamente le forze dell’ordine.