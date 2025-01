Porcelli: “Pronto per la sfida alle regionali. De Luca? Sono favorevole alle primarie. Sarnataro fa bene a candidarsi”

Il consigliere regionale della Campania Giovanni Porcelli, ospite di Campania Oggi, trasmissione di approfondimento di Teleclubitalia, ha parlato del ricorso del terzo mandato a De Luca, della candidatura alle prossime elezioni regionali e della scelta del candidato presidente di centrosinistra.

Parliamo dei progetti futuri. Cosa possiamo aspettarci nel 2025?

Nel 2025 è cruciale che inizino i lavori per il primo grande ospedale di Giuliano e dell’area circostante. Non sarà solo un ospedale cittadino, ma un punto di riferimento per una vasta area che ne ha davvero bisogno. Inoltre, con l’approvazione del PUMS (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile) a livello di città metropolitana, avvieremo un nuovo sistema di trasporto che servirà tutta la zona nord di Napoli. Immaginate un collegamento diretto dalla stazione della metropolitana di Chiaiano fino a Licola, facilitando ai residenti di Napoli e dei dintorni l’accesso al nostro splendido litorale. Inoltre, ci sarà un anello di collegamento tra Afragola, Casandrino, Casalnuovo, Sant’Antimo, Giuliano e l’aeroporto di Capodichino.

Sembra che questi progetti le diano una grande motivazione.

Assolutamente! Sono queste le iniziative che spingono a andare avanti e rendono soddisfatti, anche nei momenti più difficili. Quando si vede che i sacrifici e la perseveranza quotidiana portano a risultati concreti, si trova sempre la forza di continuare e la voglia di ricandidarsi.

E per quanto riguarda il terzo mandato di De Luca? Cosa ne pensa?

È fondamentale rispettare le regole. Il ricorso del governo alla Corte Costituzionale chiarirà se la norma approvata dal Consiglio Regionale è legittima. Personalmente, ritengo che la valutazione su De Luca debba provenire dai campani, in particolare dagli elettori del centrosinistra. Sarebbe auspicabile utilizzare le primarie per decidere in modo democratico se De Luca possa candidarsi per un terzo mandato.

Ci sono voci sulle possibili candidature al Consiglio regionale nell’area nord di Napoli, tra questi anche il sindaco Sarnataro. Cosa ne pensa?

Sono favorevole a tutte le tipologie di candidature. Non ci sono problemi, e c’è un elettorato importante da coinvolgere. È fondamentale che tutti si confrontino con i cittadini, soprattutto se credono di aver ben amministrato. Naturalmente, c’è sempre la possibilità di essere bocciati dagli elettori.

Esistono anche chiacchiere su una possibile “staffetta” tra lei e il sindaco di Mugnano. Cosa ne pensa?

È una storia infondata. Non dobbiamo pensare in termini di staffette, ma concentrarci su programmi, obiettivi e impegni con gli elettori. Il mio intento è portare avanti il lavoro iniziato anni fa con il mio gruppo. Per Mugnano, auspico in un nuovo sindaco autorevole che possa governare per un decennio, recuperando il terreno perso dall’amministrazione attuale.