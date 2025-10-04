Un grave investimento si è verificato nel quartiere Ponticelli, a Napoli. Un uomo di 45 anni, residente in città, è stato travolto da un’automobile mentre attraversava via Mario Palermo.

Ponticelli, 45enne travolto da automobile mentre attraversa la strada: è in fin di vita

Sul luogo dell’incidente – come anticipa Il Mattino – sono subito intervenuti i sanitari del 118, che hanno trasportato il ferito in codice rosso all’Ospedale del Mare. Le sue condizioni sono critiche: l’uomo è ricoverato in prognosi riservata e la sua vita è in pericolo. La Polizia Municipale di Napoli, sezione infortunistica stradale, sta effettuando i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.