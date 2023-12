Violenza intrafamiliare a Pomigliano d’Arco, dove un 60enne ha provato a strangolare il fratello e poi l’ha pugnalato. L’uomo è stato arrestato per tentato omicidio aggravato da futili motivi.

Pomigliano, accoltella il fratello e tenta di ucciderlo: arrestato 60enne

Le ragioni della lite tra i due fratelli sono poco chiare. Al culmine di un’accesa discussione avvenuta in strada, il 60enne avrebbe tentato di strangolare il parente con cui conviveva, un uomo di 53 anni. Successivamente l’aggressore ha estratto un coltello e ha colpito l’altro con diverse coltellate all’addome e al braccio.

Il ferito è stato trasportato al pronto soccorso di Nola in codice rosso. Ha poi lasciato l’ospedale volontariamente, ma non in pericolo di vita. Sulla vicenda indagano i militari dell’Arma del nucleo investigativo di Castello Di Cisterna, che hanno acquisito le immagini di videosorveglianza della zona e poi hanno rintracciato e fermato il 60enne, ora in carcere in attesa dell’udienza di convalida.