Lo picchiano, in piena notte, fino ad ucciderlo. La vittima è un clochard che aveva scelto un’area di via Principe di Piemonte a Pomigliano d’Arco, in provincia di Napoli, come rifugio notturno.

Pomigliano d’Arco, uomo picchiato a morte in strada

L’uomo, un migrante conosciuto con il nome di Frederick, è stato aggredito e colpito all’improvviso da due persone. E solo ieri mattina, alcuni passanti lo hanno trovato agonizzante all’interno di un cortile condominiale al civico 39 della stessa strada. Trasportato in ospedale, è morto poco dopo per le ferite riportate.