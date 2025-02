Sono previsti oggi gli interrogatori dell’ex sindaco Antonio Poziello e dell’ex consigliere comunale Paolo Liccardo.

Politica e malaffare a Giugliano, oggi gli interrogatori dell’ex sindaco Poziello e Paolo Liccardo

I due, in carcere da lunedì, per l’inchiesta sulla collusione politica camorra, saranno dinanzi alla giudice del Tribunale di Napoli, Federica Colucci. E’ probabile che i gli ex amministratori giuglianesi, difesi dall’avvocato Michele Giametta, si avvarranno della facoltà di non rispondere data la complessità dell’inchiesta e il faldone di oltre mille pagine prodotto dalla Procura. Tutto potrebbe poi ritornare nelle mani del tribunale del Riesame a cui gli avvocati difensori potrebbero chiedere l’attenuazione delle misure cautelari. Intanto la politica locale è raggelata da quanto accaduto.

Mai in città c’era stata una retata simile contro i politici. Le inchieste avevano sempre riguardato il clan a 360 gradi, senza mai intaccare gli esponenti del palazzo di Corso Campano 200. Il primo a commentare è stato il consigliere di maggioranza Francesco Cacciapuoti secondo cui “è necessario mettere la lotta alla camorra in questa città come primo obiettivo per risanarla. Diversamente saremo i primi complici”. Invita a tenere alta la guardia anche il pentastellato Salvatore D’Agostino per cui “Più che mai dobbiamo stare attenti perché può capitare che certi “amici” siano anche “amici” di altri per cui “l’amicizia” ha un altro significato”. Luigi Guarino si sente derubato della vittoria alle elezioni del 2015: “Giugliano meritava un futuro diverso”.

