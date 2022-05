GIUGLIANO. Tre progetti per ben 14 milioni di euro. Saranno spesi così i fondi del Pnrr a Giugliano per un parco urbano, un impianto sportivo e la riqualificazione di una piazza.

Il primo progetto – come spiega il sindaco Pirozzi sui social – riguarda la rigenerazione urbana “green” di due macro aree: “Casacelle” e via Pigna. Su zona “Casacelle” sarà realizzato un parco urbano con tanto verde, una piazza, un campo da calcio, un campo di street basket, un campo da bocce, un parcheggio con le colonnine di ricarica per le auto elettriche, un’area pic-nic, una dedicata alla sgambatura dei cani e piste ciclabili. In via Pigna, invece, sarà installato un playground all’interno di un parco giochi per i bambini, un’area picnic, un’area attrezzata per lo skateboard, un campo da tennis ed uno spazio per la sgambatura dei cani. Un intervento di 5milioni 875mila euro.