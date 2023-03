“Piovono vermi dal cielo”, è allarme in Cina: cosa c’è di vero

Una insolita pioggia di vermi ha “inondato” le strade della capitale cinese. La conferma arriva da una serie di video postati sui social che in pochi minuti sono divenuti virali.

I filmati mostrano le lunghe strisce di animaletti viscidi e striscianti morti su cofani e tergicristalli delle auto parcheggiate mentre i passanti camminano sul marciapiede con gli ombrelli per ripararsi dalla presunta pioggia di invertebrati. Ma cosa c’è di vero in tutta questa storia?

Le immagini provenienti dalla provincia cinese di Liaoning hanno immortalato il fenomeno che ha provocato stupore, e a molti anche ribrezzo, scatenando la fantasia degli utenti sui social. Secondo una delle ipotesi che stanno circolando con più insistenza sul web i “vermi” sarebbero finiti in un tifone e si sarebbero così sollevati da terra per poi ricadere sulla città.

In questo caso però, molto probabilmente, ad essere piovuti dal cielo nella provincia di Liaoning sarebbero dei fiori di pioppo, molto diffusi in questa parte della Cina, che hanno una forma simile ai vermi.

Eventi meteorologici di animali che piovono dal cielo, come pesci e rane, sono fenomeni molto rari. Questi eventi sono spesso associati a tornado o forti tempeste, che possono risucchiare oggetti dal mare o dal terreno e trasportarli nell’atmosfera prima di farli ricadere al suolo.

WATCH 🚨 China citizens told to find shelter after it looked like it started to rain worms pic.twitter.com/otVkuYDwlK

— Insider Paper (@TheInsiderPaper) March 10, 2023