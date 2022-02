“Per il Napoli non c’è più tempo di parlare di mercato in entrata al momento. La Juve è scatenata, pochi minuti fa è arrivato l’annuncio ufficiale di Gatti del Frosinone. Il Torino ci ha provato fino a ieri, poi juve ha strappato sì del giocatore che rimarrà a Frosinone fino a fine stagione e poi sarà valutato da Allegri nel ritiro estivo”. Il giornalista Pietro Agoglia del sito “Le bombe di Vlad”, nel suo intervento a Club Napoli All News, ha svelato i retroscena delle ultime ore del mercato invernale.

Pietro Agoglia (Bombe di Vlad): “Per il Napoli niente mercato in entrata, operazioni solo in prospettiva di giugno”

“La Lazio cerca il vice-Immobile, difficile arrivare a Mirancuuk, ma – ha puntualizzato – Destro del Genoa può essere una pista percorribile. Ribery resta alla Salernitana, mentre Simy va a Parma con Defrel che dalla Sampdoria torna al Sassuolo che non è riuscito ad arrivare a Lucca del Pisa. Per quanto riguarda il Milan – ha concluso Agoglia – Castillejo dovrebbe trasferirsi a breve alla Sampdoria, mentre la Lazio ha incassato il no del Monza per Mota Carvaljo”.

Di Antonio Di Monaco