Sono queste le settimane del picco influenzale. Anche quest’anno l’influenza sta colpendo migliaia di persone. Nella maggior parte dei casi i sintomi con cui si presenta sono quelli classici quali febbre, tosse e dolori muscolari. Con la dottoressa Cerasuolo, direttrice sanitaria, vediamo quali sono i consigli per affrontare al meglio la sintomatologia, con un’attenzione particolare ai soggetti fragili.

Influenza 2024

Per i soggetti a rischio, anche quest’anno è partita la vaccinazione antinfluenzale che consente di evitare le complicazioni che potrebbero derivare dall’influenza.

Non solo influenza, in molti risultano positivi al Covid ma distinguere i due virus, senza effettuare un tampone, non è possibile.