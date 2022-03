Il pesce d’aprile è collocato nella giornata del 1 aprile, momento in cui si è soliti fare scherzi ad amici, parenti e conoscenti di vario tipo. In quest’occasione, infatti, bisogna stare attenti a ciò che viene detto in quanto, in alcuni casi, potrebbe trattarsi di uno scherzo. Vediamo l’origine di questo giorno, il significato, alcuni scherzi che si è soliti fare e delle immagini da inviare.

Pesce d’aprile 2022: cosa e quando è

Il pesce d’aprile indica una tradizione, seguita in diversi paesi del mondo, che consiste nella realizzazione di scherzi da mettere in atto il 1º aprile. Gli scherzi possono essere di varia natura, anche molto sofisticati: lo scopo è quello di prendersi gioco delle “vittime”.

Pesce d’aprile 2022: origine

Le origini del pesce d’aprile non sono certe: sono state formulate diverse teorie in merito. Prima dell’adozione del calendario Gregoriano, nel 1582, il Capodanno era celebrato tra il 25 marzo (la vecchia data dell’equinozio di primavera) e il 1 aprile. Una delle ipotesi più accreditate vuole dunque che, a seguito del cambiamento di calendario, non tutti si abituarono alla modifica e vennero quindi additati come gli “sciocchi d’aprile”. Da qui l’origine burlesca dell’1 aprile.

Pesce d’aprile 2022: storia

In Europa, l’usanza di festeggiare il primo aprile si colloca alla fine del 1500, pochi anni dopo l’adozione del nuovo calendario Gregoriano. Nella Francia di Re Carlo IX e nella Germania degli Asburgo, la tradizione prende il via e si diffonde poi in Inghilterra e negli altri stati europei.

La leggenda vuole che molti francesi, contrari a questo cambiamento o semplicemente sbadati, continuassero a scambiarsi regali tra marzo e aprile, festeggiando il Capodanno come ai vecchi tempi. Per questo motivo, venivano presi in giro da alcuni burloni, che proponevano dei regali assurdi o vuoti. In quest’ultimo caso, si poteva trovare un biglietto con scritto poisson d’avril, ossia pesce d’aprile in francese.

In Italia, l’usanza del 1 aprile è recente: risale agli anni tra il 1860 e il 1880. La prima città ad accogliere l’abitudine francese è stata Genova, inizialmente tra i ceti medio-alti, per poi diffondersi tra il resto della popolazione.

Pesce d’aprile 2022: significato

La scelta di associare la giornata dedicata agli scherzi al simbolo del pesce è legata al fatto che i pesci abboccano facilmente all’amo, come le vittime delle burle “abboccano” facilmente alla presa in giro.

Pesce d’aprile 2022: immagini

Ecco delle immagini da inviare per augurare buon Pesce d’aprile 2022.