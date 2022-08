Per tutta l’estate sarà possibile vedere TELECLUBITALIA anche in Calabria sul canale 76 del digitale terrestre.

Per l’estate Teleclubitalia anche sul Canale 76 in Calabria

“Siamo molto soddisfatti di poter permettere ai tanti nostri telespettatori che trascorrono le vacanze in Calabria di poter seguire la nostra emittente”, ha commentato il direttore di Teleclubitalia, Giovanni F. Russo. “Da quest’anno – prosegue – siamo presenti in tutta la regione Campania ma oggi travalichiamo i confini regionali per farci seguire anche in altre regioni grazie ad un accordo con TELEMIA, canale 76”.

Per vedere l’emittente anche in Calabria basterà avere una Smart tv e cliccare sui servizi interattivi di TELEMIA. Per tutti gli altri è sempre possibile seguire la nostra programmazione ovunque nel mondo, scaricando la nostra app per telefonini Apple e Android.