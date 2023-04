Disavventura per Peppe Di Napoli, lo chef-pescivendolo più popolare del web. Ieri mattina qualcuno ha bloccato il carico che sarebbe dovuto arrivare nella sua pescheria a Pianura alle prime luci del giorno.

Peppe Di Napoli su tutte le furie: “Mi hanno bloccato carico di cozze”

Nonostante l’imprevisto, Peppe Di Napoli è riuscito comunque a far arrivare il carico (giunto alle 8.28) e a sistemare le cozze per la vendita alle 8.40. Tutto grazie ad un suo amico, Domenico, che ha trasportato da Taranto ben 35 quintali di cozze fino alla nota pescheria di Pianura. L’intera vicenda è stata raccontata da Peppe Di Napoli in un video pubblicato sui social.

“La cattiveria esiste sempre. Sono le 8.30 e hanno detto di non portare le cozze a Peppe di Napoli, ma un mio amico ha fatto un altro camion pur di portarmele. Ancora 35 quintali. Le cattiverie sono tante, ma Domenico è talmente onesto e bravo che alla fine è arrivato alle 8.28, e sarebbe dovuto arrivare alle 4 di questa mattina. Il mio amico alla fine mi ha mandato un camion intero”, ha detto il pescivendolo di Pianura. “Non ci fermano. Le abbiamo a cascata. Vi aspettiamo tutti”, ha aggiunto.

