Firma per le dimissioni volontarie per tornare a casa ma un suo parente, in disaccordo con quella decisione, si scaglia contro medici e infermieri. È successo ieri, 6 gennaio, nella clinica Villa dei Fiori di Acerra.

Paziente firma per le dimissioni e familiare aggredisce sanitari della Villa dei Fiori di Acerra

È l’associazione Nessuno Tocchi Ippocrate a denunciare l’ennesimo episodio di violenza ai danni del personale sanitario. I motivi della reazione violenta del familiare dell’anziano paziente non sono ancora chiari. Quel che è certo è che non voleva che il ricoverato venisse dimesso forse perché riteneva che non gli fosse stata fornita adeguata assistenza.

“Il parente, in totale disaccordo con lui, va a discutere con il personale sanitario, gli animi si scaldano dopo poco e partono spintoni ed offese all’indirizzo dei sanitari i quali cadono rovinosamente al suolo. La pazienza oramai è finita. Siamo esausti. Una aggressione al giorno è intollerabile”, scrive l’associazione. Questo è il quarto episodio di violenza che si verifica nei nosocomi della provincia di Napoli a pochi giorni dal nuovo anno. Il sesto contando quelli che sono accaduti nelle strutture sanitarie di competenza dell’Asl Napoli 1.