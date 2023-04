Paura per Iva Zanicchi. L’Aquila di Ligonchio è caduta dalle scale, dopo l’ultima puntata de Il Cantante Mascherato. A raccontare che cosa è successo è stata la stessa cantante attraverso un video social.

Paura per Iva Zanicchi: “Sono immobile a letto. È stato orribile”

“Domenica sera, dopo il Cantante Mascherato, sono caduta dalle scale”, ha spiegato Zanicchi. “Una caduta orribile, qualcun altro si sarebbe ammazzato – ha aggiunto – Mi volevano portare all’ospedale, ma per il momento non ha voluto. Sono a letto per qualche giorno. Mi hanno fatto le lastre, sospettano qualche microfrattura. Vediamo se potrò restare a casa o se dovrò andare qualche giorno in ospedale”.

Iva Zanicchi ha poi rassicurato i fan, promettendo loro di tenerli aggiornati circa le sue condizioni di salute: “Vi tengo informati, per chi mi vuol bene. E per gli altri, pazienza… Ma penso positiva, finché son viva (citando Jovanotti, ndr). Non perdete il buon umore”.