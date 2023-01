Terrore nella notte a Pomigliano d’Arco, in provincia di Napoli, dove una bomba è esplosa in via Jan Palach. L’ordigno rudimentale e dall’elevato potenziale ha danneggiato alcune finestre di un edificio situato nel plesso popolare 219/81.

Terrore nella notte a Pomigliano d’Arco, bomba esplode tra le palazzine popolari

La deflagrazione è avvenuta nel cuore della notte, intorno alle 3 e 30, e si contano danni fino al terzo piano della palazzina. Il forte boato è stato udito distintamente dai residenti che hanno subito allertato le forze dell’ordine. Sul posto si sono precipitati i Carabinieri della Compagnia di Castello di Cisterna e i militari del nucleo artificieri del comando provinciale di Napoli per i rilievi. La zona è stata messa in sicurezza e subito sono state avviate le indagini per risalire agli autori del raid. Per fortuna non si registrano feriti, ma la paura è stata tanta: alcuni abitanti si sono riversati in strada, preoccupati per la stabilità del palazzo che tuttavia non è stato compromesso.

Utili alle indagini potrebbero rivelarsi le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in via Jan Palach. Secondo gli inquirenti, l’episodio è da inserirsi in dinamiche criminali. La pista maggiormente battuta dagli investigatori è infatti quella dello scontro per il controllo delle piazze di spaccio, soprattutto perché nell’area della “219” ce ne sono alcune. Poco tempo fa, proprio per gli stupefacenti, c’erano state fibrillazioni tra il clan Mascitelli e gli emergenti dei Ricciardi, i quali hanno base proprio nel rione in cui stanotte è esploso l’ordigno. Non si escludono, tuttavia, anche altre ipotesi al vaglio degli investigatori.