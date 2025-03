Attimi di tensione nella tarda mattina di oggi, alle 13.15, nel centro di Aversa, precisamente in via Costantinopoli, dove un uomo armato – pare avesse con sé una pistola – è stato avvistato da diversi passanti mentre si aggirava lungo l’arteria stradale della citta normanna.

Paura in centro ad Aversa, uomo armato in via Costantinopoli

La scena non è sfuggita neanche al sindaco Franco Matacena, presente in zona, che ha immediatamente allertato le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti Carabinieri, Polizia di Stato e Polizia Locale, che hanno avviato le ricerche per rintracciare il soggetto. Tuttavia, l’uomo è riuscito a dileguarsi facendo perdere le proprie tracce.

Il primo cittadino ha commentato l’accaduto, sottolineando la prontezza delle forze dell’ordine: “Intervento immediato e risolutivo delle Forze dell’ordine: Polizia di Stato, Carabinieri e Polizia Municipale”, ha dichiarato Matacena.

Nell’area non sono presenti telecamere di videosorveglianza, il che potrebbe rendere più difficoltose le indagini per risalire all’identità del soggetto. Le forze dell’ordine hanno raccolto le testimonianze dei presenti e avviato le indagini per chiarire la vicenda.