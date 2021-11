Attimi di paura questa mattina a Napoli: intorno alle 6.30, un ordigno è esploso in Corso Secondigliano, altezza civico 481. L’esplosione ha danneggiato i vetri e la scossa inferiore di una vettura parcheggiata: sono in corso le indagini da parte dei carabinieri della compagnia Stella per risalire su chi ha piazzato la bomba e comprendere la dinamica alla base dell’evento.

L’episodio avvenuto a Secondigliano è solo uno degli innumerevoli casi che più volte si verificano in provincia di Napoli. Afragola, ad esempio, è uno dei comuni in cui più volte si sono verificati episodi di questo genere, con danni anche di maggiore portata. L’incubo è cominciato un paio d’anni fa, quando, in meno di tre mesi, esplosero ben 22 bombe. Poi, ai primi di novembre, poco dopo le undici di sera, l’ultima che ha colpito un noto negozio d’abbigliamento, a meno di soli 200 metri dall’esplosione che – nella notte tra il 12 e 13 ottobre scorso – aveva distrutto la serranda e l’insegna di un Eni Energy store.