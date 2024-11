Danni provocati dal maltempo a Napoli. Tanti i disagi soprattutto nel quartiere Vomero. Qui il forte vento ha provocato la caduta di rami e alberi, obbligando alla chiusura temporanea di alcune strade e al blocco del traffico. In via Orsi, una delle arterie che conduce alla Tangenziale di Napoli, un albero caduto ha costretto i veicoli a percorsi alternativi fino a quando non è stato spostato a lato, consentendo una circolazione a senso unico alternato.

Paura al Vomero, vento fa cadere albero in strada. Traffico in tilt per ore

Situazione simile in piazza Quattro Giornate, nei pressi dello Stadio Collana, dove il vento ha abbattuto grossi rami senza causare feriti. Alcune lamiere si sono staccate dai tetti, finendo in strada, ma fortunatamente senza arrecare danni a persone. La maggior parte dei cittadini ha preferito evitare di uscire, complice l’allerta meteo ancora in vigore per tutta la regione e per Napoli. L’ondata di maltempo ha portato principalmente alla caduta di alberi e rami, con alcuni danni alle coperture dei tetti, ma senza gravi conseguenze. Per fortuna non si registrano feriti, e i danni materiali appaiono contenuti.

Le previsioni

Il maltempo dovrebbe attenuarsi domani, lasciando spazio a un calo delle temperature. Vento e pioggia diventeranno un ricordo, almeno temporaneamente, poiché per la prossima settimana è previsto un nuovo peggioramento delle condizioni meteo, con il ritorno di piogge, vento forte e un ulteriore abbassamento delle temperature, preludio dell’inverno ormai imminente sia dal punto di vista meteorologico che astronomico.