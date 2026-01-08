Parete, festeggiamenti 2026: sorteggiati gli angeli di Pasqua

Parete. La città di Parete si prepara nuovamente, dopo la storica edizione del centenario dell’incoronazione, verso i solenni festeggiamenti in onore di Maria Santissima della Rotonda di Pasqua 2026. Presso la parrocchia San Pietro Apostolo, alla presenza dei componenti del comitato festeggiamenti e e del parroco Don Antonio Raimondo, sono stati sorteggiati i nomi delle bambine che saranno lanciate dal castelletto dinanzi la chiesa parrocchiale nei due voli del Lunedì in Albis e in quelli della domenica in Ottava.

Gli angeli di questa edizione saranno:

Chianese Clarissa e Liguori Giulia (volo diurno lunedì e volo notturno in Ottava) e Pezone Raffaella – Terdoslavi Sara (volo notturno del lunedì e volo diurno in Ottava).

I festeggiamenti solenni in onore della Madonna della Rotonda non sono solo un evento religioso, ma rappresentano il culmine dell’identità di Parete. Un appuntamento che trasforma la città in un palcoscenico di fede e senso di comunità: le strade si riempiono, le famiglie si riuniscono e si tramandano le tradizioni ai più giovani. Per molti paretani lontani dalla propria terra, la festa rappresenta anche il momento del ritorno, complici le festività pasquali, infatti molti emigrati tornano in città proprio in questa settimana.

COMUNICATO STAMPA