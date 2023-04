Momenti drammatici durante la processione in onore della Madonna SS Della Rotonda a Parete. Una donna, Paola, è precipitata in via Magenta dal balcone della sua abitazione poco prima dell’arrivo del carro.

Parete, dramma durante la processione: ragazza precipita dal balcone

La dinamica dell’accaduto è ancora poco chiara. Secondo una prima ricostruzione, Paola – mamma di due bimbi – stava sistemando festoni e palloncini all’esterno del suo balcone in attesa della processione delle 17 quando avrebbe perso l’equilibrio e sarebbe precipitata al suolo. La donna si è schiantata sull’asfalto dopo un volo di diversi metri.

La scena si è consumata sotto gli occhi di alcuni passanti, che hanno allertato subito i soccorsi. La vittima è stata soccorsa e trasportata all’ospedale Moscati di Aversa. Avrebbe perso molto sangue ma non è chiaro quanto gravi siano le sue condizioni. Sulla vicenda indagano i carabinieri della stazione di Parete che stanno ricostruendo i dettagli della vicenda. Grande preoccupazione durante uno degli eventi religiosi più sentiti della città. Ora la comunità di Parete è in apprensione per le sorti della 33enne. Mentre la festa continua, si prega per Paola.

Immagine: archivio