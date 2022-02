Sospesa la messa in onda di “Avanti un altro-Pure di sera”, lo spin off del celebre quiz di Mediaset condotto da Paolo Bonolis. La trasmissione continuerà la sua normale programmazione nella fascia preserale di Canale 5, dove ottiene buoni ascolti.

Paolo Bonolis, sospeso Avanti un altro-Pure di sera

Lo speciale con ospiti vip e durata allungata no ha invece ottenuto i risultati sperati e si è arrivati allo stop alla programmazione. Il motivo, non ufficiale, è legato ai bassi ascolti. Erano previste sette appuntamenti domenicali, ne sono stati trasmessi solo quattro. Al suo posto, infatti, è andrà in onda il film di Checco Zalone, Cado dalle nubi.

Domenica scorsa la trasmissione condotta da Bonolis, prodotta da Endemol Shine, è finita sotto il 12% di share con circa 2.5 milioni di telespettatori, doppiato da “L’Amica Geniale” e da “Che tempo che fa” in onda con l’ospitata di Papa Francesco. Dal Biscione fanno sapere che le tre puntate non ancora trasmesse non saranno archiviata ma troveranno spazio in palinsesto nei prossimi mesi.