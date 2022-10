E’ diventato virale il filmato in cui Memo Remigi palpeggia il sedere di Jessica Morlacchi al programma in onda su Rai 1 “Oggi è un altro giorno”. Il format pomeridiano condotto da Serena Bortone è finito al centro delle cronache mondane e non per un episodio hot avvenuto venerdì 21 ottobre.

Palpa il lato B di Jessica Morlacchi in diretta su Rai1: il video di Memo Remigi fa il giro del web

La scena avviene alle spalle della conduttrice, che nel frattempo sta annunciando i temi del giorno e i nomi dei suoi ospiti. Si nota, in basso a destra, Memo Remigi, 84 anni, che prima stringe il braccio della Morlacchi con veemenza, poi fa scivolare le dita fino al fondoschiena. La cantante – ex leader dei Gazosa – si affretta subito a scacciare via la mano molesta di Remigi. Una sequenza che non è sfuggita agli occhi attenti di molti telespettatori e degli autori di Striscia La Notizia, che ha lanciato il caso.

Il filmato ha scatenato un vespaio di polemiche alla Rai. La Morlacchi, furiosa, avrebbe ricevuto l’immediata solidarietà di dirigenti e responsabili e del gruppo di lavoro, capitanato da Bortone. Memo Remigi sarebbe stato di fatto sospeso dal programma. Ad annunciarlo è la stessa Serena Bortone nella puntata di giovedì 27 settembre. “Memo Remigi non fa più parte del nostro gruppo di lavoro”, ha dichiarato, confermando così le voci rincorse in queste ore sulla sospensione del cantante.

La risposta di Remigi

Intanto il principale accusato, Memo Remigi, risponde alle critiche nel corso di un’intervista rilasciata a Fanpage.it. “Io cercavo di sistemare il microfono dietro – spiega il cantante -, che era caduto dalla cintura. Gli ho messo la mano dietro perché stava cadendo questo microfono e scherzando gli ho dato la pacchetta sul sedere. Ma non entriamo nei particolari, dico solo che non avevo nessuna intenzione di essere un uomo libidinoso, ho l’età che ho e non sono mai stato questo tipo di persona“.