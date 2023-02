Paga 450mila euro per ottenere fondi europei: truffa all'imprenditore campano

Promettevano fondi europei ma era tutta una truffa. Nella trappola è caduto un imprenditore campano a cui era stata offerta la possibilità di accedere, grazie alla mediazione di una società irlandese, a finanziamenti agevolati per l’importo di quasi 37milioni di euro presso la Banca Europea degli investimenti, mai erogati.

Paga 450mila euro per ottenere fondi europei: la truffa all’imprenditore campano

I militari della Guardia di Finanza di Napoli nell’ambito di un’indagine della Procura di Napoli Nord, hanno scoperto che la vittima aveva già versato 450mila euro a favore degli indagati e di una società con sede in Irlanda su conti accesi in banche irlandesi e lituane, e che parte dei proventi è stata reinvestita in società finanziarie operanti in Italia e Gran Bretagna.

Allo stato, le investigazioni svolte hanno permesso di sottoporre a sequestro, tra l’altro, documentazione bancaria, carte di credito e di debito afferenti conti correnti accesi presso istituti di credito italiani ed esteri, nonché documentazione attinente richieste di finanziamenti nazionali ed europei.