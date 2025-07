Notte di paura nella villa dell’imprenditore napoletano Gaetano Giudice, titolare di un’attività nel settore della pubblicità, presa di mira da una banda di ladri nella notte tra domenica e lunedì.

Paestum, ladri in azione mentre la famiglia dorme: villa del noto imprenditore svaligiata nella notte

I malviventi, con il volto parzialmente coperto da mascherine e cappellini, si sono introdotti nell’abitazione passando da una finestra del bagno, mentre l’imprenditore e la sua famiglia dormivano.

Una volta all’interno, hanno saccheggiato la casa portando via gioielli, orologi di valore, denaro in contante, borse griffate e bracciali. Parte del colpo è stata ripresa dal sistema di videosorveglianza interno, che i ladri hanno poi disattivato per completare il furto indisturbati.

La vittima ha sporto denuncia presso le forze dell’ordine, affidandosi al penalista Gennaro Demetrio Paipais. Sul posto è intervenuta la polizia giudiziaria, che sta effettuando rilievi tecnici e raccogliendo elementi utili, tra cui eventuali impronte, per risalire all’identità dei responsabili.