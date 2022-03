Tragedia a Padova. Un bimbo di pochi mesi è stato ucciso dopo che un’auto ha travolto il passeggino, trascinandolo per diversi metri.

L’uomo alla guida della vettura non si è accorto che una donna proprio in quel momento stava attraversando la strada sulle strisce pedonali e ha preso in pieno la carrozzina. Il volo è stato tremendo.

Tragedia in strada, muore bimbo di pochi mesi

Immediata è stata la corsa in ospedale ma per il neonato non c’è stato nulla da fare. L’impatto con l’auto è stato terribile. Le ferite riportate dal neonato sbalzato dal carrozzino in strada erano troppo gravi. La mamma, sotto shock, non ha riportato ferite gravi.

I fatti sono avvenuti nel pomeriggio di oggi, lunedì 28 marzo, intorno alle 15.30, in via del Plebiscito, a Padova. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del Suem 118: i sanitari hanno tentato la rianimazione, quindi hanno portato il bambino in ospedale, ma i medici non sono stati in grado di salvarlo. Sulla dinamica dell’accaduto sta indagando la polizia locale.

Il conducente, un marocchino di 46 anni, non ha riportato ferite, è sotto choc e verrà denunciato per omicidio stradale. Al momento la sua posizione è al vaglio dell’autorità giudiziaria.