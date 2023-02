Potrebbe esserci un caso di malasanità dietro la morte di Veronika, una 43enne morta di infarto all’età di 43 anni dopo una visita alla clinica Truso di Ottaviano. Il compagno ha sporto denuncia ai carabinieri e chiede giustizia.

Ottaviano, la dimettono e poco dopo muore di infarto: si indaga

Come spiega Cronache della Campania, la tragedia si è consumata tra la notte di venerdì e domenica. Veronika Kvas, residente a Somma Vesuviana, avverte dolori al petto, si sente poco bene: decide così, insieme al compagno, di recarsi presso l casa di cura Trusso Cardiomed di Ottaviano per una visita di controllo. Una volta visitata, viene dimessa dai medici alle 7 e 40 con un referto su cui si legge “toracoalgia con vomito”: le viene dunque consigliata una visita cardiologica.

Veronika rientra a casa ma continua ad avvertire dolori al torace. Domenica mattina, in preda a una crisi respiratoria, viene ritrovata in bagno dal convivente, che chiama subito i soccorsi. Gli operatori del 118 la caricano sul mezzo di soccorso e la trasportano all’ospedale del Mare di Napoli dove muore intorno alle 12 per un arresto cardiaco fatale. Compagno e figlio non si capacitano, vogliono capire cosa sia successo e perché poche ore prima i medici della clinica l’abbiano dimessa. Si presentano così ai carabinieri e sporgono denuncia. La Procura al momento ha sequestrato la salma e ha disposto l’esame autoptico sul corpo della 43enne.