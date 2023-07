L’Azienda Sanitaria Napoli 2 Nord, in riferimento alle problematiche segnalate agli

impianti di climatizzazione ubicati presso il Presidio Ospedaliero Rizzoli di Ischia, rende

noto che sono in corso nuove verifiche da parte del Servizio tecnico aziendale di concerto con l’azienda incaricata della manutenzione.

Impianti di climatizzazione negli ospedali di Ischia e Procida

È stato dato mandato alla ditta SIRAM VEOLIA-GRADED di effettuare la verifica di

tutti i sistemi centralizzati (macchine UTA) del P.O. A. Rizzoli, del loro dimensionamento ed attuale grado di efficienza. In particolare per fronteggiare le criticità riscontrate in 2 stanze della rianimazione ed in 2 stanze della ginecologia, dove si è avuta una riduzione del comfort termo-igrometrico per gli operatori ed i pazienti, è stata già disposta la sostituzione di alcuni fan-coil (ventilconvettori) non più efficienti. Operazioni che dovrebbero concludersi entro questa settimana.

Anche per il Presidio Ospedaliero di Procida l’impegno dell’Azienda è quello di

garantire il corretto funzionamento degli impianti, ed infatti è stata già programmata la sostituzione dei due climatizzatori presenti negli ambienti destinati alla TAC e al personale OSS che, pur essendo ancora funzionanti, per dimensionamento non hanno più un rendimento consono alla destinazione d’uso sanitaria.

La Direzione aziendale continuerà a verificare costantemente l’andamento della

situazione, nella certezza di portare presto a risoluzione le problematiche emerse nell’ultimo periodo ed in parte dovute anche all’ondata straordinaria di caldo che ha investito la Regione Campania.