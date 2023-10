Ottimo, ovviamente, il giudizio di Osimhen su Luciano Spalletti col quale il nigeriano ha segnato a raffica vincendo anche lo Scudetto: “Non lo dico perché mi ha trasformato come attaccante, ma è un genio. Chiede tanto ai giocatori, ma sicuramente può raggiungere dei risultati importanti con l’Italia. E’ sulla strada giusta e la Nazionale ha tanti calciatori da mettere a disposizione per lui”.

Infine il nigeriano ammette di sognare il Pallone d’Oro: “Chi vince tra Messi e Haaland? Lo meritano entrambi, ma non voglio dare opinioni. Di certo è un mio obiettivo in futuro, ma per adesso mi trovo molto bene al Napoli. Per me è una grande emozione segnare sempre, ma al Maradona è qualcosa di speciale”.

Le condizioni di Osimhen

L’attaccante è ai box da una settimana e secondo il Mattino il suo periodo di stop potrebbe prolungarsi fino a fine novembre se non oltre. Durante la sosta di metà mese prossimo verranno fatti nuovi accertamenti per capire a che punto è il recupero, Osimhen non sente dolore, ma di sicuro salterà le sfide con Milan, Salernitana, Union Berlino ed Empoli. Possibile il ritorno con l’Atalanta il 25 novembre, ma è probabile che non verranno presi rischi visto che la sfida successiva è quella contro il Real Madrid del 29 novembre.