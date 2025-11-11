Orta di Atella, sequestrata discarica da 200 tonnellate di rifiuti. Denunciata coppia di Frattaminore

Operazione dei Carabinieri della Stazione di Marcianise e del locale Nucleo Forestale a Orta di Atella. Nel pomeriggio di ieri, lunedì 10 novembre 2025, i militari della locale Stazione hanno denunciato in stato di libertà due persone ritenute responsabili di gestione non autorizzata di rifiuti e messa in riserva di materiali speciali, pericolosi e non pericolosi.

Orta di Atella, sequestrata maxi-discarica abusiva

Il controllo è scattato in un fondo situato in via Rodari, dove i Carabinieri hanno accertato la presenza di una notevole quantità di rifiuti accumulati all’interno di un’area appartenente a un’attività produttiva ormai dismessa. Tra i materiali rinvenuti figuravano guaine bituminose, vetro, plastiche, macchinari in disuso, oli esausti e altri residui industriali, per un volume stimato di circa 450 metri cubi, equivalenti a oltre 200 tonnellate di rifiuti.

Denunciata coppia di Frattaminore: multa per 4200 euro

L’intera area, di circa 1.500 metri quadrati, è stata sottoposta a sequestro penale insieme ai materiali stoccati in maniera illecita. Gli immediati accertamenti hanno permesso di individuare i presunti responsabili, un uomo e una donna residenti nel vicino comune di Frattaminore, nel napoletano, collegati alla gestione dell’attività ormai inattiva.

Nei confronti della donna, intestataria formale dell’impresa, è stata inoltre elevata una sanzione amministrativa di circa 4.200 euro per la mancata tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti e per l’omissione delle comunicazioni obbligatorie previste dalla normativa ambientale vigente. L’Autorità Giudiziaria è stata informata dei fatti. L’intervento rientra nell’ambito delle costanti attività di monitoraggio del territorio, finalizzate al contrasto dei fenomeni di abbandono e gestione illecita dei rifiuti