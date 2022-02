È divenuto virale, in Iran e nel mondo, il video che mostra uomo con in mano la testa di una donna decapitata, scatenando la reazione indignata di molti iraniani che chiedono l’approvazione di leggi per combattere la violenza contro le donne.

Orrore in Iran, decapita la moglie 17enne e va in giro con la testa mozzata

Stando ad una prima ricostruzione, Mona Heidari – questo il nome della vittima – sarebbe stata punita con la morte per non aver accettato quel matrimonio che la famiglia le aveva imposto quando aveva appena 12 anni. La giovane donna era fuggita in Turchia per cercare di sottrarsi a quel cugino, diventato marito contro la sua volontà.

Sui social sta circolando un video scioccante dove si vede il marito della vittima sfilare per le strade di Ahvaz, sorridente, con la testa di Mona nella mano sinistra e un grosso coltello insanguinato nella destra. L’agenzia di stampa Isna riferisce che il marito di Mona l’aveva accusata di adulterio e spiega che l’uomo è stato arrestato insieme al cognato ”nel loro nascondiglio”. Intanto, gli attivisti per i diritti umani hanno chiesto di migliorare le leggi per proteggere le donne e un aumento dell’età minima consentita per il matrimonio, che attualmente in Iran è 13 anni. L’attivista iraniana Masih Alinejad dice di avere ”il cuore spezzato” per la giovane vittima e cita il fatto che ”in Iran un uomo che uccide la figlia di 14 anni viene condannato a otto anni di carcere. Una donna che si toglie l’hijab a 24 anni”.