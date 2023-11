Macabro ritrovamento a Baia Domizia, nel comune di Cellole, dove nei pressi di una pineta è stato ritrovato il cadavere di un uomo.

Orrore a Baia Domizia, cadavere carbonizzato nell’auto data alle fiamme

L’allarme è scattato questa mattina per via di un’auto in fiamme, ma l’intervento dei carabinieri in via Pietre Bianche, nella località balneare del casertano, ha rivelato una situazione ancor più inquietante: all’interno del veicolo è stato rinvenuto il corpo senza vita completamente carbonizzato. Secondo le prime indiscrezioni, sembra trattarsi di un uomo di 58 anni, un insegnante.

Le autorità hanno prontamente richiesto l’intervento della squadra della sezione Rilievi del nucleo investigativo del comando provinciale dei carabinieri di Caserta. Contestualmente, è giunto sul luogo anche il magistrato di turno presso la procura di Santa Maria Capua Vetere.