Ordinanza Ztl ad Aversa, spuntano manifesti per la strada: “Spazio per respirare, non più smog”

Con la nostra campagna di manifesti vogliamo dire con forza che Aversa ha bisogno di coraggio, non di passi indietro. La decisione del sindaco Matacena di ridurre gli orari e le zone della ZTL è una scelta sbagliata, che va contro il benessere collettivo, contro il piano traffico approvato a larga maggioranza in Consiglio comunale e contro il diritto di tutte e tutti a vivere in una città meno inquinata e più vivibile.

Non possiamo rassegnarci all’idea che la convivenza tra pedoni e auto nelle ore serali diventi la normalità, quando i dati dell’ARPAC parlano chiaro: Aversa ha già sforato i limiti di PM10 per ben 28 giorni dall’inizio dell’anno. È un dato allarmante, che impone risposte serie, non scelte populiste.

Come consigliere comunale, e come genitore, continuerò a battermi per una politica che abbia la forza di modificare le abitudini, di incentivare la mobilità sostenibile, di ridurre drasticamente il traffico e lo smog. Aversa è la città dove cresceranno i nostri figli e i nostri nipoti: non possiamo condannarli a respirare aria inquinata.

Abbiamo 26 km di piste ciclabili da completare, e un piano traffico pronto ad essere attuato. È assurdo e incoerente che il primo atto dell’amministrazione Matacena sia proprio quello di smontare ciò che con fatica è stato costruito. Se dovessimo dare un voto alla coerenza, sarebbe uno zero spaccato.

Non escludiamo, se necessario, una grande mobilitazione di famiglie, donne e uomini pronti a scendere in piazza per chiedere con determinazione ciò che ogni comunità merita: una città con meno auto e più persone.

Comunicato consigliere di minoranza Mario De Michele