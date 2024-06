Un manufatto di cemento abbandonato in una zona rurale, utilizzato come deposito di merce illegale. Al suo interno 2,5 kg di hashish, contanti, una pistola con matricola abrasa e caricatore rifornito, munizioni e ordigni esplodenti artigianali. In manette un pluripregiudicato residente a Cicciano, Napoli.

Ordigni, armi, munizioni e droga in un palazzo abbandonato: un arresto a Cicciano

L’operazione è stata eseguita dai finanzieri del gruppo di Nola. Qualora immesso sul mercato, lo stupefacente avrebbe generato un guadagno illecito di oltre 60mila euro. Il responsabile, con gravi precedenti per estorsione e tentato omicidio, è stato tratto in arresto in flagranza di reato.