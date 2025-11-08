Arrestato un 66enne e sequestrati circa 9 chili di droga nel quartiere Poggioreale. È il bilancio di una vasta operazione della Polizia di Stato condotta ieri nel rione Sant’Alfonso, conosciuto anche come “Connolo”, per contrastare la detenzione abusiva di armi e il traffico di sostanze stupefacenti.

Operazione antidroga a Napoli: arrestato 66enne e sequestrati 9 chili di droga

Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Napoli, con il supporto dei Commissariati Poggioreale, Vasto-Arenaccia, Vicaria-Mercato e Ponticelli, oltre al Reparto Cinofili e al Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno eseguito numerose perquisizioni nell’area.

Nel corso dei controlli è stato tratto in arresto un uomo di 66 anni, già noto alle forze dell’ordine. All’interno della sua abitazione i poliziotti hanno rinvenuto la chiave di un secondo appartamento situato sullo stesso pianerottolo. Proprio lì sono stati trovati circa 4 chili di marijuana e hashish, insieme a un bilancino di precisione, elemento considerato indicativo dell’attività di confezionamento e spaccio.

Le verifiche si sono poi estese a un locale commerciale nella disponibilità dell’indagato, dove gli agenti hanno individuato un ulteriore bilancino di precisione. La successiva ispezione dell’area ha consentito di recuperare e sequestrare altri 5 chili circa di sostanze stupefacenti — tra hashish, marijuana e cocaina — oltre a materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi.

Intervenuti anche i Vigili del Fuoco

All’operazione ha partecipato anche personale dei Vigili del Fuoco, impiegato per accedere in sicurezza ai locali e supportare le operazioni di perquisizione. Il 66enne è stato condotto in arresto con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Le indagini proseguono per individuare eventuali complici e ricostruire la rete di distribuzione della droga nel quartiere.