Una scuola che impegna i propri studenti a 360 gradi con tante attività progetti spendibili non solo in ambito scolastico, ma anche di vita. Da dieci anni l’Istituto San Raffaele di Giugliano si distingue per la vasta offerta formativa che nel giorno dell’open day è stata proposta alle famiglie dei futuri alunni.

Iscrizioni aperte presso la segreteria scolastica.