«Mariolina, mi sei caduta sul pisello», «Una cretina nata in cerca di visibilità», «Deficiente mangiapane a tradimento», «sei una 71 in gonnella», «stronza vai a lavare i piatti», «cerca di non rompere il cazzo anche tu».

Offese alla senatrice, la solidarietà di Spazio Aspasia

Sono solo alcune delle offese comparse qualche giorno fa sul profilo Facebook della senatrice Mariolina Castellone, colpevole semplicemente di aver espresso la propria opinione in un post sui principi fondanti del movimento 5stelle. Contro queste offese si è subito schierata l’associazione di donne Spazio Aspasia, di Giugliano in Campania. «In qualunque organizzazione democratica- esordisce Teresa Vitale, presidente dell’associazione Spazio Aspasia- che si tratti di partito, di un movimento politico, di un’associazione culturale o sociale, la dialettica interna è fondamentale così come la possibilità di esprimere le proprie opinioni. Qualora venisse a mancare è ovvio che non si tratterebbe più di una organizzazione democratica».

«Noi riteniamo – prosegue la Vitale a nome dell’Associazione di donne, dagli anni ‘90 in campo contro la violenza di genere e contro ogni sorta di discriminazione – che il movimento pentastellato sia un’organizzazione democratica in cui ognuno e ognuna delle iscritte, possa esprimere liberamente la propria opinione ed esprimere le proprie idee anche quando differiscono da quelle del massimo dirigente qual è il presidente di questo specifico movimento, Giuseppe Conte».

«Siamo quindi sdegnate, costernate nell’aver letto le frasi, o meglio le ingiurie e gli oltraggi, volgari e vergognosi, espressi da altri adepti del movimento nei confronti della senatrice Castellone per aver espresso opinioni diverse dal presidente. La natura di queste frasi, di queste offese, è una natura prettamente sessista ed è quindi ovvio che la Castellone abbia subito una vera e propria violenza di genere verbale. Colpevole di esser donna e di aver espresso un’opinione diversa da quella del leader politico di riferimento».

Sono parole dure quelle dell’Associazione Spazio Aspasia, pronunciate dalla presidente Vitale, che richiama all’intervento lo stesso presidente Conte: «È gravissimo che fino ad oggi il presidente Conte non sia intervenuto e speriamo in un suo intervento quanto prima» e chiosa, concludendo che l’associazione «è pronta a scendere in campo, costituendosi parte civile perché non consentiamo più che avvengano simili episodi e ignorarli non ci è possibile anzi speriamo che anche altre donne di altre organizzazioni politiche o culturali facciano sentire la propria voce. È il momento di dire basta ed è il momento di farlo insieme».

Associazione culturale e di volontariato di donne Spazio Aspasia

Giugliano in Campania