Mentre a Roma si dibatte di salario minimo garantito, a Napoli e provincia si fanno i conti con retribuzioni ai limiti dello sfruttamento. Un’altra segnalazione giunta al parlamentare Francesco Emilio Borrelli indica un’offerta di lavoro da 900 euro al mese per 24 ore di lavoro al giorno.

Offerta di lavoro nel Napoletano, 900 euro al mese per 24 ore di lavoro al dì

Siamo a Ischia, l’Isola Verde nota al mondo per le sue spiagge, le terme e l’acqua cristallina. In zona Campangnano – si legge nell’annuncio ripreso dal deputato di Europa Verde – c’è chi offre 900 euro al mese con un solo giorno di riposo per assistere un’anziana h24. C’è anche l’opzione più remunerativa: “Senza giorno di riposo, 1100 euro”, specifica l’autore del post.

Dello stesso tenore anche un’altra offerta: “500 euro al mese per 12 ore al giorno”. Il prezzo non cambia se si sceglie di fare l’intera notte anziché mattina e pomeriggio. Il post di Borrelli ha scatenato subito polemiche e commenti indignati: “Tutti questi annunci andrebbero girati anche a tutti quei politici che dicono che il reddito fa comodo a tutte le persone che non hanno voglia di lavorare”, scrive Maria. “Purtroppo la gente onesta per bisogno … Per sopravvivere accetta anche questo”, commenta Dino.