Un nuovo focolaio da Covid-19 si registra nella provincia di Napoli. In una scuola, a Torre del Greco, sono risultati positivi 9 bambini: 8 sono alunni che frequentano la stessa classe alle medie e un bambino che frequenta le elementari, legato da rapporti di parentela con uno dei primi studenti che ha contratto il Coronavirus.

Nuovo mini focolaio a scuola nel Napoletano: chiuso istituto per un giorno

I bambini stanno bene e sono tutti asintomatici. La scuola in questione è l’istituto comprensivo Giovanni Battista Angioletti. Dopo aver appreso delle positività, la dirigente scolastica Rosaria Lo Priore ha deciso di adottare misure stringenti, come la sospensione della attività in presenza per un giorno, sia per gli alunni della sede centrale che per quelli degli altri plessi. Una decisione, disposta in via cautelare, per evitare che possano emergere nuovi casi Covid ma soprattutto per consentire le operazioni di disinfestazione degli ambienti.

“Si tratta di casi asintomatici – fa sapere Rosaria Lo Priore – e dei quali non ci saremmo resi conto attraverso i pur rigidi controlli giornalieri”.

“Ogni mattina i nostri operatori misurano la temperatura dei ragazzi all’ingresso – assicura la dirigente scolastica – mentre in ogni aula sono presenti i sanificatori. Inoltre, rispettiamo il distanziamento e l’uso delle mascherine”. Le lezioni in presenza riprenderanno regolarmente, ad eccezione della classe dove si sono registrati contagi.