La Coordinatrice Regionale di Azzurro Donna, la Prof.ssa Carla Ciccarelli ha nominato come nuova coordinatrice Provinciale di Napoli la Dott.ssa Mariangela Chianese, giornalista e conduttrice radio-tv.

Chianese ha fondato la “Scuola di Radio” ed è stata a capo delegazione dell’Associazione “Giovani Campani nel mondo”, oltre che responsabile dei progetti di cooperazione internazionale in paesi extra europei per associazione Rotaract club.

Nuova nomina all’interno del gruppo “Azzurro Donna Campania” di Forza Italia

Per il rotaract ha Organizzato eventi artistici e culturali. Mariangela ha anche una grande passione la pittura. “Sono onorata di ricevere questo nuovo impegno dalla Coordinatrice Regionale che porterò aventi con dedizione e passione in primis verso le questioni che concernono la valorizzazione del ruolo delle donne nella politica e nei ruoli chiave della nostra società in particolare per il mio territorio”, ha dichiarato la neo coordinatrice. “Alla nuova coordinatrice facciamo un augurio di una proficua attività”, ha aggiunto.

(Comunicato stampa)