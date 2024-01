Due anni fa un imprenditore di Monteruscello denunciò le estorsioni subite dalla criminalità organizzata. In occasione delle festività natalizie la vittima ha ricevuto una nuova intimidazione: ignoti hanno dato fuoco alla saracinesca della sua attività commerciale.

Nuova intimidazione a imprenditore di Monteruscello che denunciò il racket. Volpe: “Tavolo in Prefettura con sindaco”

Sul caso è intervenuto il consigliere di opposizione di Pozzuoli, Riccardo Volpe, che ha chiesto un incontro urgente con il comitato per l’ordine della sicurezza pubblica per poter discutere del fenomeno del racket sul territorio flegreo, in particolar modo nelle zone periferiche come Monteruscello.

Il consigliere Volpe ha sottolineato l’importanza di un lavoro sinergico con il primo cittadino nella lotta alla criminalità e nelle relative attività illecite svolte dai clan. Motivo per il quale Volpe ora chiede nell’immediato il confronto con il comitato provinciale.

“È un atto gravissimo – commenta Volpe -. Abbiamo coinvolto il sindaco per chiedere un tavolo in Prefettura e i parlamentari e le associazioni nazionali contro la criminalità organizzata perché riteniamo che Pozzuoli debba essere una città sicura e quindi debba esserci attenzione dalla magistratura e delle forze dell’ordine”.

“Diversi anni fa, abbiamo fatto delle proposte: una di queste è la realizzazione di attività sociali nei quartieri periferici, cosa che in parte sta avvenendo”, conclude il consigliere di minoranza.